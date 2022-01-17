İyilikten maraz doğdu! Sinan Akçıl iyilik etti kötülük buldu! İşsiz kalmasını önlediği genç dava açtı

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl'ın, yaptığı iyilik nedeniyle başı derde girdi...

Yaklaşık 1 ay önce Sinan Akçıl'la selfie yapan bir otel çalışanı, ihtar cezası almıştı. Sinan Akçıl'a mesaj atan genç, "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler.

Normalde fotoğraf çektirmemiz yasak ama sizi çok seviyorum, dayanamadım. Belki kredilerim aksayacak, icralık olmam an meselesi ama iyi ki varsın" dedi.

Bu duruma çok üzülen Akçıl da, otel müdürüyle konuşup sorunu çözmüştü. Ancak otel çalışanı yapılan bu iyiliği cezasız bırakmadı.

Otel çalışanı 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu duruma sosyal medyada büyük tepki yağdı.

AYNI SON!

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Eşi Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmanın eşiğine gelen Kıratlı, gazetecilerin, "Boşanacağınız haberleri doğru mu?" sorularına yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Evet boşanma durumu var, üçüncü kişi yok. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimizde iki kişilik, kavgamızda iki kişilik, aşkımızda iki kişilik. Aldatma zaten yok" dedi. Çiftin boşanma davası için avukatlarına talimat verdiği belirtildi. Doğan Savaş.