Haberler Magazin Videoları İyilikten maraz doğdu! Sinan Akçıl iyilik etti kötülük buldu! İşsiz kalmasını önlediği genç dava açtı

İyilikten maraz doğdu! Sinan Akçıl iyilik etti kötülük buldu! İşsiz kalmasını önlediği genç dava açtı

İyilikten maraz doğdu! Sinan Akçıl iyilik etti kötülük buldu! İşsiz kalmasını önlediği genç dava açtı
17.01.2022 14:23

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:11
Yola çıkan köpek kazaya neden...
Ana Sayfa 00:42
7 bin lira değerindeki...
Ana Sayfa 05:15
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta
Ana Sayfa 01:35
19 yıllık cinayetin ardından...
Ana Sayfa 05:11
Müge Anlı'daki Şen kardeşler...
Ana Sayfa 01:25
Yunan basınından TOGG'a büyük...
Ana Sayfa 02:18
Sokak köpekleri her sabah onun...
Ana Sayfa 01:06
İzmir'de travesti cinayeti
Ana Sayfa 01:54
2016'da da terörist Bora ile...
Ana Sayfa 03:51
Bursa'da korkutan yangın!
Ana Sayfa 03:33
Gece yarısı acı son! Çekici...
Ana Sayfa 00:39
Pınar Altuğ, Tamer ile o...

Sinan Akçıl, kendisiyle fotoğraf çektirdiği için ihtar alan genç için otel müdürünü aramıştı. İşsiz kalmasını önlediği genç, haber olduğunu bahane ederek Sinan Akçıl’a dava açtı.

Magazin Videoları

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl'ın, yaptığı iyilik nedeniyle başı derde girdi...

Yaklaşık 1 ay önce Sinan Akçıl'la selfie yapan bir otel çalışanı, ihtar cezası almıştı. Sinan Akçıl'a mesaj atan genç, "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler.

Normalde fotoğraf çektirmemiz yasak ama sizi çok seviyorum, dayanamadım. Belki kredilerim aksayacak, icralık olmam an meselesi ama iyi ki varsın" dedi.

Bu duruma çok üzülen Akçıl da, otel müdürüyle konuşup sorunu çözmüştü. Ancak otel çalışanı yapılan bu iyiliği cezasız bırakmadı.

Otel çalışanı 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu duruma sosyal medyada büyük tepki yağdı.

AYNI SON!
Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Eşi Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmanın eşiğine gelen Kıratlı, gazetecilerin, "Boşanacağınız haberleri doğru mu?" sorularına yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Evet boşanma durumu var, üçüncü kişi yok. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimizde iki kişilik, kavgamızda iki kişilik, aşkımızda iki kişilik. Aldatma zaten yok" dedi. Çiftin boşanma davası için avukatlarına talimat verdiği belirtildi. Doğan Savaş.

SON DAKİKA