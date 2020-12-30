İşte Burcu Özberk'in O Ses Yılbaşı özel performansı! O Ses Yılbaşı 2021'de Burcu Özberk söyledi Murat Boz kendinden geçti

Olacak mı olmayacak mı derken O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle TV 8'de izleyicilerle buluşacak. Bu sezon Masterchef Türkiye'nin reytinglerde iyi seyretmesi üzerine yapılmayan O Ses Türkiye'nin klasikleşen Yılbaşı programının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Günler öncesinden iddialar dolansa da netleşmemiş, bir açıklama yapılmamıştı. Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'den ayrıldığı haberi gündeme düşünce O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 bölümü için de yeşil ışık yanmış oldu. En çok merak edilen konulardan biri de O Ses Türkiye Yılbaşı 2021'de kimler oldu. O Ses Türkiye'ye kimler gelecek belli oldu. O konuklardan biri Burcu Özberk. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Burcu Özberk bakın hangi şarkıyı söyledi, hangi jüri üyelerini döndürdü.

O Ses Türkiye yılbaşı 2021'de Burcu Özberk söyledi Murat Boz coştu! İşte Burcu Özberk'in O Ses Yılbaşı özel performansı... Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak 'MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması ve O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon reytinglerinin beklenenin çok çok altında kalması nedeniyle nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. O Ses Türkiye bu sene yapılmasa da Yılbaşı 2021 için özel bir program hazırlandı. Kimlerin geleceği de ortaya çıktı. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Burcu Özberk oldu. İşte Burcu Özberk'in O Ses Türkiye performansı...