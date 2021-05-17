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İsmail Demirci’nin Kuzey Yıldızı dizisine veda paylaşımı kafa karıştırdı! O detay dikkatlerden kaçmadı herkes aynı soruyu sordu

İsmail Demirci’nin Kuzey Yıldızı dizisine veda paylaşımı kafa karıştırdı! O detay dikkatlerden kaçmadı herkes aynı soruyu sordu
17.05.2021 12:04
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Kuzey Yıldızı'nın Kuzey'i İsmail Demirci'den veda paylaşımı! Başrolünü Aslıhan Güner ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey Mollaoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu İsmail Demirci, bu akşam final yapan diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunan Demirci, kısa süre içinde gündem oldu. İsmail Demirci'nin paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte İsmail Demirci'nin gündem olan o paylaşımı…


Başrollerini Aslıhan Güner ile İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam ekrana gelen final bölümüyle izleyicilerine veda etti.

Dizide Kuzey Mollaoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu İsmail Demirci ise sosyal medya hesabında kendi fotoğrafını şu notla yayınladı:

"Her güzel şeyin sonu olduğu gibi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta bitiyor. Bu güne kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Kamera arkasında çilemizi çeken set çalışanlarımıza, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek üzere"

Demirci'nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken ünlü oyuncunun takipçileri, "Partnerinle neden fotoğraf paylaşmadın" sorusunu sordu.

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