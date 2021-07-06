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İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aşk iddialarını kuvvetlendiren video! 'Elini beline atıp gözlerine bakarak haykırdı'

İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aşk iddialarını kuvvetlendiren video! 'Elini beline atıp gözlerine bakarak haykırdı'
06.07.2021 11:16
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Yarışmaya nişanlı gelen İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ve ailesinin yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. O dönem aşkta kaybeden İsmail Balaban şimdilerde hem şampiyonluk hem de aşk sarhoşu. Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen İsmail Balaban'ın Aleyna'yla aşklarını birbirlerine haykırdıkları o görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.


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