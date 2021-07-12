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Işın Karaca, kendini bilmez sosyal medya kullanıcısını ışınladı

Işın Karaca, kendini bilmez sosyal medya kullanıcısını ışınladı
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Işın Karaca, kendini bilmez sosyal medya kullanıcısını ışınladı. Başarılı şarkıcı, paylaşımına “File dönmüşsün” yazan terbiyesiz takipçisine “Ace sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum” diyerek ahlak dersi verdi.


Sosyal medyada yaşanan ahlaksız yorumların ardı arkası kesilmiyor. Ancak bu sefer kendini bilmez kullanıcı hayatının dersini aldı.

Güçlü sesiyle beğeni toplayan Işın Karaca, önceki gün Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Şarkıcının geniş kesim etekli elbisesiyle yürüdüğü anları paylaştığı videosuna yüzlerce yorum yapıldı.

KİBARCA DERS VERDİ
Ancak içlerinden birisi yaptığı yorumla ahlak sınırlarını zorladı.

Kendini bilmez takipçi, paylaşımın altına "File dönmüşsün" yorumu yaptı. Sinirlenen Işın Karaca ise "Ace sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" diye yanıt verdi. Sevilen şarkıcının bu kibar dersine takipçilerinden destek geldi.

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