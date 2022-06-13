Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yine verip veriştirdi. Son dönemde söylemleri ve girdiği polemiklerle sürekli gündemde olan şarkıcı Işın Karaca, sahnedeki dekolte tartışmaları hakkında yaptığı açıklamayla yine dikkatleri üzerine çekti. "Ben de kız annesiyim. Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler." diyen Işın Karaca, Gülşen ve sahne kıyafetleri hakkında bu kez bakın neler söyledi.