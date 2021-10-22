Işığın azizliği! Nilsu Berfin Aktaş kameralar önünde çırılçıplak kaldı! Yürek hoplatan fragman yayında...

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, kendi yıldızlarını da doğurdu. Onlardan biri de Kuzey'in kızlarından Gökçe'ye hayat veren Berfin Nilsu Aktaş. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berfin Nilsu Aktaş, sosyal medyada da adından bolca söz ettiriyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşıyor. Ancak gelin görün ki Nilsu Berfin Aktaş oldukça talihsiz bir olayla gündeme geldi.