Irmak Ünal bikinili paylaşımıyla mest etti! İşte o paylaşım…

Irmak Ünal bikinili paylaşımıyla mest etti! Geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Irmak Ünal, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ünal, şezlongda bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan Irmak Ünal'ın düzgün fiziği hayranlarından tam not aldı. Paylaşımına "En sevdiğim mevsim" notunu düşen Irmak Ünal, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı…