İrem Helvacıoğlu’ndan şoke eden ölüm itirafı!

Son olarak 'Baş Belası' adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu bir dizi setinde ölümden döndüğünü itiraf etti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ünlü oyuncu, İstanbul'a ilk geldiği yıllarda başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Bir dizi setinde bana iğne yaptıkları bir sahne çekiyoruz. İğneden korkmam ama hemşire ya da doktorun elindeyse… Sanat ekibi sahte şırınga bulamamış. İçinde çay olan şırıngayı kullanarak 4-5 plan çektik. İğneyi yapan oyuncu arkadaşım (Funda İlhan) da 'Gelmiyor değil mi bak korkuyorum falan' diyor.

Son plana geçtik. Funda iğneyi tam koluma yaklaştırdı ve montuma doğru koyduğundan emin şekilde soktu. Şoka girdim, kafamı çevirip sadece ona baktım. İkimiz de kaldık. 'Kestik' denilene kadar ağzımızdan tek kelime çıkmadı. Sonra Funda 'Şaka yapıyorum' dediğinde kendime gelip 'Hayır, koluma girdi. Bütün hepsinin koluma enjekte olduğunu hissettim' dedim. Hemen montu çıkarttım. Kolum şişmişti, hastaneye gittim.

DAMARA GELSE ÖLEBİLİRDİN

Allah'tan damara ya da tehlike oluşturacak bir yere gelmemiş. Antibiyotik ile yırttım. Ama doktor 'Damara gelse ölebilirdin' dedi.''