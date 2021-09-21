İrem Derici'den oryantal şov! Derin yırtmaçlı elbisesi ve kıvrak dansıyla değme dansözlere taş çıkardı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bodrum'da baş başa tatil yaparak aşk iddiasını güçlendiren ikili, bu sefer de doğum günü partisinde bir araya geldi. İrem Derici katıldığı partide yaptığı danslarla gündem oldu. İrem Derici'nin oryantallerle dans ettiği anları ise Cem Belevi paylaştı.