İrem Derici’den aldatılma itirafı: Yakalamadım, yakalattılar

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk oldu. Renkli anların yaşandığı programa İrem Derici'nin ihanet itirafı damga vurdu. İbrahim Tatlıses ise duydukları karşısında 'Allah cezasını versin, kahretsin' diyerek sitem etti. İrem Derici'nin itirafının ardından eski aşkları da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları İrem Derici'nin aşk hayatını merak edince ise eki defterler açıldı.