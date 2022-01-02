İrem Derici’den aldatılma itirafı: Yakalamadım, yakalattılar

Ünlü şarkıcı başından geçenleri şöyle anlattı: "Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım. 3-4 ay oluyor. O kadar güzel rol yapıyorum, o kadar yeni hayatıma adapte oluyorum ki, düğüne bile gelemedim. Bir ağlama krizi, bütün makyajım aktı, dedim otur evinde. Allah cezalarını verecek"