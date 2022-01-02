Haberler Magazin Videoları İrem Derici’den aldatılma itirafı: Yakalamadım, yakalattılar

İrem Derici’den aldatılma itirafı: Yakalamadım, yakalattılar

İrem Derici’den aldatılma itirafı: Yakalamadım, yakalattılar
02.01.2022 00:02 - Son Güncelleme: 02.01.2022 00:09

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Selen Görgüzel'in sahne...
Ana Sayfa 00:14
Ajda Pekkan'ın son halini...
Ana Sayfa 03:14
Başkan Erdoğan'dan Hatem...
Ana Sayfa 01:26
İmamoğlu şiir okuyunca dalga...
Ana Sayfa 02:35
1 Ocak 2022'de deniz keyfi!
Ana Sayfa 00:57
Yılın ilk paketleri Kandil'den...
Ana Sayfa 00:14
İbo Show'a 'alüminyum Didem'...
Ana Sayfa 02:42
Polisi çileden çıkartan genç...
Ana Sayfa 01:01
Polis aracına silahlı saldırı
Ana Sayfa 01:31
Avcılar’da doktora yumruklu...
Ana Sayfa 00:39
Ece Seçkin sahne kıyafetiyle...
Ana Sayfa 02:48
Milyoner'in yılbaşı özel...

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk oldu. Renkli anların yaşandığı programa İrem Derici'nin ihanet itirafı damga vurdu. İbrahim Tatlıses ise duydukları karşısında 'Allah cezasını versin, kahretsin' diyerek sitem etti. İrem Derici'nin itirafının ardından eski aşkları da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları İrem Derici'nin aşk hayatını merak edince ise eki defterler açıldı.

Magazin Videoları

Ünlü şarkıcı başından geçenleri şöyle anlattı: "Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım. 3-4 ay oluyor. O kadar güzel rol yapıyorum, o kadar yeni hayatıma adapte oluyorum ki, düğüne bile gelemedim. Bir ağlama krizi, bütün makyajım aktı, dedim otur evinde. Allah cezalarını verecek"

SON DAKİKA