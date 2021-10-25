İrem Derici ile Cem Belevi sosyal medyada birbirlerini sildi! Akıllara o soru geldi

Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra adı en son İrem Derici'yle anılmıştı.

Geçtiğimiz yaz aylarında baş başa tatil yapan çiftin, yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti.

İlk başlarda ilişkileri reddedip "8 yıllık arkadaşız" diyen çift, son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde görüntülenmişti. Cem Belevi ile İrem Derici cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Derici ve Belevi sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu olurken. Dün gece Instagram'dan iddaları doğrular nitelikte bir paylaşım geldi.

Derici, sosyal medyasından Demet Akalın'ın seslendirdiği 'İntikam' isimli şarkısına eşlik etti. İşte o gönderme yaptığı şarkının sözleri; Vicdanın konuşacak uykuların kaçacak! Bütün olup bitenin hesabı sorulacak! Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim o intikam alınacak.

İrem Derici ve Cem Belevi doğum gününde böyle poz vermişti.