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İrem Derici bir video paylaşarak yalnızlığın canına tak ettiğini dile getirdi! ‘’Yazıklar olsun size be, isyan ediyorum’’

İrem Derici bir video paylaşarak yalnızlığın canına tak ettiğini dile getirdi! ‘’Yazıklar olsun size be, isyan ediyorum’’
27.05.2021 18:58
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Arkadaşlarıyla tatile çıkan İrem Derici, bir video paylaşarak yalnızlığın canına tak ettiğini dile getirdi. Derici, "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.


BİRİ KOL KANAT GERSİN İSTİYORUM

Sosyal medya hesabından video paylaşan İrem Derici, "Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. Hiçbiriniz de şu konuyla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Yazıklar olsun size be. İsyan ediyorum artık ya; sevilmek istiyorum kardeşim. Biri kol kanat gersin istiyorum. İki tane evli çiftle kalıyorum bir el verin bana. Misafiriniz bile yok. Süslendim kendi kendime'' ifadelerini kullandı.

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