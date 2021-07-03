Haberler Video Magazin Videoları İrem Derici bikinisiyle dans edip şarkı söyledi! Hayranları mest oldu

İrem Derici bikinisiyle dans edip şarkı söyledi! Hayranları mest oldu

İrem Derici bikinisiyle dans edip şarkı söyledi! Hayranları mest oldu
03.07.2021 20:15
Ana Sayfa 00:56
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:50
Genç kızların kavgası kamerada
Ana Sayfa 00:33
Muğla Fethiye’de tur teknesi...
Ana Sayfa 00:57
Başkent'te hortum paniği
Ana Sayfa 10:00
Beşiktaş, Türk yıldızla 2+1...
Ana Sayfa 04:04
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Tır...
Ana Sayfa 01:49
İstanbul'a cumartesi günü için...
Ana Sayfa 01:18
Müge Anlı sesiyle kendine...
Ana Sayfa 00:28
Meksika Körfezi’nde sualtı...
Ana Sayfa 00:23
İrem Kahyaoğlu gelin...
Ana Sayfa 01:28
Başkan Erdoğan’ı gülümseten...
Ana Sayfa 00:43
Murat Övüç’ün oğlu gözaltına...

Attığı her adımla adından söz ettiren İrem Derici, son olarak komşusu Lerzan Mutlu'nun isyanıyla gündeme gelmişti. İrem Derici'nin evinden gelen yüksek ses müzikten rahatsız olan Mutlu, sosyal medyada isyan etmişti. Lerzan Mutlu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Derici, olaylı gecenin sabahında soluğu Çeşme'de aldı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü şarkıcı, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Derici, bikinisiyle dans edip şarkı söylediği anları paylaştı. Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. İşte İrem Derici’nin o paylaşımı…


Magazin Videoları