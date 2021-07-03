İrem Derici bikinisiyle dans edip şarkı söyledi! Hayranları mest oldu

Attığı her adımla adından söz ettiren İrem Derici, son olarak komşusu Lerzan Mutlu'nun isyanıyla gündeme gelmişti. İrem Derici'nin evinden gelen yüksek ses müzikten rahatsız olan Mutlu, sosyal medyada isyan etmişti. Lerzan Mutlu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Derici, olaylı gecenin sabahında soluğu Çeşme'de aldı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü şarkıcı, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Derici, bikinisiyle dans edip şarkı söylediği anları paylaştı. Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. İşte İrem Derici’nin o paylaşımı…