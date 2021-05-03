Instagram’dan vitamin ve çay reklamı yapan Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a 105 Bin TL reklam cezası

Oyuncu Pınar Altuğ ve Merve Boluğur, Instagram’dan vitamin ve çay reklamı yaptı. Ancak ürünlerin bağımlılık yaptığı anlaşıldı! İkisine de ceza yazıldı. Örtülü reklam nedir? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan iki ünlü isme kesilen cezayı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ünlü isimler sosyal medyada para karşılığı ürün tanıtımı yaptı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ise zayıflama çayı, vitamin ve güzellik ürünlerinden oluşan tanıtımları sıkı takibe aldı.





Vatandaşın şikayetleri üzerine düğmeye bastı. Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un reklamını yaptığı ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Pınar Altuğ'un Instagram'dan tanıtımını yaptığı takviye edici bir ürünün stres, gerginlik ve uyku bozukluğuna yol açtığı anlaşıldı.





Bağımlılık yapan ürünün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onaylı olmaması sebebiyle Altuğ'a 104 bin 781 lira para cezası uygulandı.





Oyuncu Merve Boluğur'un "Formumu korumak için tüketiyorum" dediği çayın da halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Boluğur'a 104 bin 781 lira ceza yazıldı.



BARIŞ ŞİMŞEK