İmparator Tatlıses hakkında çıkan "öldü" iddialarına ateş püskürdü: Allah cezanızı verecek

İbrahim Tatlıses küplere bindi! İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. İddialar hakkında Tatlıses cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü türkücünün vefat ettiğini öne sürmüştü. Tüm bu yaşananların ardından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, kendisi hakkında çıkan iddialara sitem etti. Sosyal medya hesabında “Bu bir sitemdir!” notuyla bir video yayınlayan Tatlıses, adete ateş püskürdü. İşte İbrahim Tatlıses’in o açıklaması…

Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, 'Kalp krizi geçirdi, öldü' iddialarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" dedi.

Tatlıses, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, 'yok öldü, yok kalp krizi geçirdi' ne kriz var ne ölme var.Dimdik ayaktayım. Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin.Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!"