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İlişkiyi mesaj mı bitirdi? İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması: Kusacağım

İlişkiyi mesaj mı bitirdi? İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması: Kusacağım
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Ünlü popçu İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yi Instagram'dan sildi. "Artık kusucam bu konudan. Bırakın Cem'i memi" dedi. İrem Derici, Cem Belevi ile ilişkisini yalanlasa da magazin dünyası şok bir dedikoduyla çalkalanıyor. İddiaya göre güzel şarkıcı, Belevi'nin telefonuna bir sunucudan gelen mesajları yakaladı ve ilişkiyi hemen sonlandırdı.

Magazin Videoları

Popçu İrem Derici, Babaeski ve Burdur konserleri sonrası soluğu Kıbrıs'ta aldı.

Lefkoşa Concorde Tower'da sahneye çıkan Derici, sahne öncesi basın mensupları ile buluştu.

1500 kişilik salonu ful dolduran şarkıcı, bunun sevincini yaşarken hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Demet Akalın ile atışması hakkında konuşan Derici, "O benim canımdır. Onu çok severim. Benim ona sevgimin veya saygımın önüne geçemez bu konular ama o arada beni üzdüğü için böyle bir muhabbet oldu. Demet benim hem üstadım, hem de çok sevdiğim biri" dedi.

"AŞK YOK" DEDİ

Son zamanlarda adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Cem Belevi'yi de Instagram'dan silen İrem Derici, bu konunun hatırlatılması üzerine patladı:

"Artık kusucam bu konudan. Bırakın Cemi, memi. O konular geride kaldı. Zaten aramızda da birşey olmamıştı..."

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