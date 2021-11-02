İlişkiyi mesaj mı bitirdi? İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması: Kusacağım

Popçu İrem Derici, Babaeski ve Burdur konserleri sonrası soluğu Kıbrıs'ta aldı.

Lefkoşa Concorde Tower'da sahneye çıkan Derici, sahne öncesi basın mensupları ile buluştu.

1500 kişilik salonu ful dolduran şarkıcı, bunun sevincini yaşarken hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Demet Akalın ile atışması hakkında konuşan Derici, "O benim canımdır. Onu çok severim. Benim ona sevgimin veya saygımın önüne geçemez bu konular ama o arada beni üzdüğü için böyle bir muhabbet oldu. Demet benim hem üstadım, hem de çok sevdiğim biri" dedi.

"AŞK YOK" DEDİ

Son zamanlarda adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Cem Belevi'yi de Instagram'dan silen İrem Derici, bu konunun hatırlatılması üzerine patladı:

"Artık kusucam bu konudan. Bırakın Cemi, memi. O konular geride kaldı. Zaten aramızda da birşey olmamıştı..."