Haberler Magazin Videoları İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan ilan-ı aşk! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan ilan-ı aşk! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan ilan-ı aşk! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı
26.10.2021 18:52
Ana Sayfa 18:10
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den...
Ana Sayfa 06:17
Suriye – Irak tezkeresi...
Ana Sayfa 01:04
Ümraniye'de feci scooter...
Ana Sayfa 00:25
MSB paylaştı! 5 PKK’lı...
Ana Sayfa 08:58
Aliyev, Erdoğan'ı törenle...
Ana Sayfa 00:40
İSKİ'den suya gizli zam!
Ana Sayfa 07:26
FETÖ'nün tanklarını durduran...
Ana Sayfa 02:06
Alkollü sürücünün navigasyonla...
Ana Sayfa 00:30
Adnan Oktar cezaevinde imaj...
Ana Sayfa 04:34
Dilan Çiçek Deniz ile Thor...
Ana Sayfa 02:56
Zincir marketler için hesap...
Ana Sayfa 00:11
Meryem Uzerli küvetten...

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın adı yarışma sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Kısa bir süre sonra ise İsmail Balaban'ın İlayda Şeker ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Birlikte sık sık görüntülenen ancak iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin araç içinde çektiği romantik video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte İlayda Şeker ile İsmail Balaban'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...

Magazin Videoları
SON DAKİKA