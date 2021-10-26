İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan ilan-ı aşk! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın adı yarışma sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Kısa bir süre sonra ise İsmail Balaban'ın İlayda Şeker ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Birlikte sık sık görüntülenen ancak iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin araç içinde çektiği romantik video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte İlayda Şeker ile İsmail Balaban'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...