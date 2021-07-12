Haberler Video Magazin Videoları İlayda Alişan bikinisi ile şov yaptı Serkay Tütüncü’den yorum gecikmedi

İlayda Alişan bikinisi ile şov yaptı Serkay Tütüncü’den yorum gecikmedi

İlayda Alişan bikinisi ile şov yaptı Serkay Tütüncü’den yorum gecikmedi
12.07.2021 10:10
Ana Sayfa 00:58
Köpeğe eziyet kamerada! Kan...
Ana Sayfa 01:46
15 Temmuz darbe girişiminde...
Ana Sayfa 03:30
Kılıçdaroğlu ve Akşener 15...
Ana Sayfa 02:52
Başpehlivan belli oldu
Ana Sayfa 00:24
Gara'ya hava harekatı! 2...
Ana Sayfa 00:56
TSK'nın yeni elektronik harp...
Ana Sayfa 03:33
Boğaz'da savaş gemisi paniği
Ana Sayfa 00:42
TEM Otoyolu'nda yangın paniği!...
Ana Sayfa 01:32
Milyoner'e damga vuran...
Ana Sayfa 00:41
Van'da feci kaza! Çok sayıda...
Ana Sayfa 02:29
İstanbul'da sivrisinek kabusu...
Ana Sayfa 00:31
Düğünde sahne alan Songül...

İlayda Alişan bikinisi ile şov yaptı Serkay Tütüncü'den yorum gecikmedi! Masumiyet dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın, yapımın final yapmasının ardından aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiften İlayda Alişan, bikinisi ile kayalıkta verdiği bir pozla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Serkay Tütüncü ise Alişan'ın paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte İlayda Alişan'ın iddialı pozu ve Serkay Tütüncü'nün dikkat çeken o yorumu…


Magazin Videoları