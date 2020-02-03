İkoncan Eda Taşpınar bir tabak çekirge yedi ve o anları böyle paylaştı 03.02.2020 19:05

Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için Meksika'nın Tulum bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyanın koronavirüsle pençeleştiği şu günlerde Taşpınar'ın yediği çekirge tartışmalara neden oldu.

Bir süredir Meksika Tulum'da tatil yapan geçiren Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. İlginç tatları denemeyi seven Eda Taşpınar, geçtiğimiz sene gittiği restoranda timsah eti ve Fransa tatilinde yüzlerce euro'ya bir tabak pesto soslu salyangoz yemişti. Taşpınar, önceki gün tekneyle denize açıldı. İkoncanın oltasına tuna balığı takıldı. Taşpınar, akşam da avladığı balığı afiyetle yedi.

Taşpınar son olarak Meksika'da çekirge yedi. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.