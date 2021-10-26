İdo ve babası İbrahim Tatlıses daha önce böyle hiç görmediniz!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses, geçen haftalarda bir süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle dünyaevine girerek uzun süre gündem olmuştu. İdo Tatlıses şimdi ise yeni şarkısı Kehanet'in klibindeki detaylarla gündeme geldi. İdo Tatlıses, klibinde babası İbrahim Tatlıses ile çocukluk yıllarında çekilen görüntülerine yer verdi. Baba-oğlun keyifli anları kısa sürede gündem oldu. İdo Tatlıses'in sevimli halleri ise beğeni topladı. İşte detaylar...