Haberler Magazin Videoları İddialar ayyuka çıktı! Selin Ciğerci sessiz kalamadı! Gökhan Çıra ile barıştınız mı: ''Heyecanlanıyorum''

İddialar ayyuka çıktı! Selin Ciğerci sessiz kalamadı! Gökhan Çıra ile barıştınız mı: ''Heyecanlanıyorum''

İddialar ayyuka çıktı! Selin Ciğerci sessiz kalamadı! Gökhan Çıra ile barıştınız mı: ''Heyecanlanıyorum''
15.12.2021 14:36

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:54
Selahattin Demirtaş'ın...
Ana Sayfa 02:40
Asgari ücret 4 bin TL üzeri...
Ana Sayfa 06:32
AK Parti'den flaş 'Ekonomik...
Ana Sayfa 00:19
İki genç habersizce kendi...
Ana Sayfa 02:57
Fatih'te can pazarı:...
Ana Sayfa 05:53
Stokçuluk operasyonu: 50 ilde...
Ana Sayfa 01:37
Kartepe'de beklenen kar yağışı...
Ana Sayfa 00:12
'Mevlana' dizisi için geri...
Ana Sayfa 00:16
Adamlar aileni öldürmek için...
Ana Sayfa 01:05
Yılbaşı öncesi 'Zehir'...
Ana Sayfa 01:20
Adana'da dehşet! Tartıştığı...
Ana Sayfa 01:05
İzmir’de acı son! Olay yerinde...

Selin Ciğerci'den flaş Gökhan Çıra açıklaması! Bir süre önce tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemde. Bir süre önce tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemde. Sık sık bir araya gelen ikiliden Ciğerci, iddialara son noktayı koyacak açıklamayı yaptı. "Gökhan’ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada ‘barışmayacağım’ demiyorum. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum.'' diyerek kapıları açık bıraktı. İşte Cigerci'nin eski kocası ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamanın videosu...

Magazin Videoları
SON DAKİKA