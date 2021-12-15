İddialar ayyuka çıktı! Selin Ciğerci sessiz kalamadı! Gökhan Çıra ile barıştınız mı: ''Heyecanlanıyorum''

Selin Ciğerci'den flaş Gökhan Çıra açıklaması! Bir süre önce tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemde. Bir süre önce tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemde. Sık sık bir araya gelen ikiliden Ciğerci, iddialara son noktayı koyacak açıklamayı yaptı. "Gökhan’ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada ‘barışmayacağım’ demiyorum. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum.'' diyerek kapıları açık bıraktı. İşte Cigerci'nin eski kocası ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamanın videosu...