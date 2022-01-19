İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı bu sefer mekik çektiği anları paylaştı...

Songül Karlı'dan spor şovu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iç çamaşırsız yaptığı spor paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, dikkat çeken spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor taytı ve beyaz atletiyle kamera karşısına geçen Karlı, mekik çektiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu paylaşım sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken Karlı'nın fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...