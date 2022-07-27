Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Esmersen güzelsin"

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Esmersen güzelsin"

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Esmersen güzelsin"
27.07.2022 15:46

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:13
Hande Ataizi Bodrum'u salladı!
Magazin 00:15
Kibariye ile 19 yaş küçük...
Magazin 00:23
Acun Ilıcalı parayı jüriye...
Magazin 03:23
Fondaş medyanın "Gülşen"...
Magazin 00:15
Hülya Avşar'dan iddialı...
Magazin 00:13
Müge Anlı’nın kardeşini gören...
Magazin 00:14
Çağla Şıkel yüzdüğü anları...
Magazin 00:23
Çolpan İlhan mezarı başında...
Magazin 00:18
Buse Varol’dan ‘kilo almış’...
Magazin 00:38
Alişan ailesiyle Bodrum...
Magazin 02:34
'Vefasız riyakar iyi niyetimi...
Magazin 00:21
Sibel Can siyah mayosuyla...

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan üç çocuğu var; Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ve en küçük kızı Elif Ada... Tatlıses'in diğer çocukları ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. O isimler arasında en çok merak edilen kişi ise Gülşen... Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görenler, "Esmersen güzelsin" yorumları yapıyor.

Magazin Videoları
SON DAKİKA