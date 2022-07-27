İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan üç çocuğu var; Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ve en küçük kızı Elif Ada... Tatlıses'in diğer çocukları ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. O isimler arasında en çok merak edilen kişi ise Gülşen... Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görenler, "Esmersen güzelsin" yorumları yapıyor.