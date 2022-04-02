RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses’in övgü yağdırdığı Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş!

İbrahim Tatlıses’in övgü yağdırdığı Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş!
02.04.2022 15:38

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Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İbrahim Tatlıses'te 23 yaşındaki oyuncu kayıtsız kalamayıp övgü yağdırmıştı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Barlas'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Simay Barlas'ın memleketi...

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Başrolünü Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İbrahim Tatlıses'te 23 yaşındaki oyuncu kayıtsız kalamayıp övgü yağdırmıştı. Tatlıses, Barlas için şunları söylemişti: "Vay benim Aziz kardeşim, bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır, Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok...

Tertemiz, duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz estetik yaptırmaz, böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum"

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Barlas'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

SİMAY BARLAS

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