İbrahim Tatlıses’in övgü yağdırdığı Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş!

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İbrahim Tatlıses'te 23 yaşındaki oyuncu kayıtsız kalamayıp övgü yağdırmıştı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Barlas'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Simay Barlas'ın memleketi...