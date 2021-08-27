İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in büyük sırrı ifşa oldu! Sevgilisi Yasemin Şefkatli ile 1 Ekim'de Zekeriyaköy'deki evlerinde nikâh masasına oturacak olan İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses'in kolundaki saati asla çıkartmaması merak uyandırıyordu. Sonunda saatin gizemi çözüldü. Müzikseverlerle buluşturduğu yeni albümüyle büyük başarı yakalayan İdo, kolundaki saati paylaşarak "Varsa bir benzeri gösterin bakayım" notunu düştü. Tatlıses'in kolundaki gizemli saatin eski Cumhurbaşkanı'ndan hatıra olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in büyük sırrı ifşa oldu! Meğer eski Cumhurbaşkanı'ndan hatıraymış...

Sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, müzikseverlerle buluşturduğu yeni albümüyle büyük başarı yakaladı. İdo, kolundaki saati paylaşarak "Varsa bir benzeri gösterin bakayım" notunu düştü.

İdo'nun kolundan çıkarmadığı bu saat bu paylaşımdan sonra daha da merak konusu oldu. İdo'nun kolundaki Longines marka saatin 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hatıra olduğu öğrenildi.

16 Mayıs'ta 1993'te Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel, karşılaştığı İbrahim Tatlıses'e saati hediye ederek, "Bu saati büyüyünce oğluna tak" diye hediye etti. İbrahim Tatlıses de saati İdo'ya verdi. Tatlıses, saati kolundan çıkarmaz oldu.