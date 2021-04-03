İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Çıtak’a düzenlenen saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülürken ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA

Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralanmıştı.

Bugünde, saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin bağırarak, kalkıp koşması görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.