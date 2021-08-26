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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozları fena! Estetikle bambaşka biri oldu gören dönüp bir daha baktı

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozları fena! Estetikle bambaşka biri oldu gören dönüp bir daha baktı
26.08.2021 11:02
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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozları fena! Estetikle bambaşka biri oldu, gören dönüp bir daha baktı... Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcının son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Günel Zeynalova'nın yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürdü. Estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüşen Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozlarına yorum yağdı.


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