İbrahim Tatlıses'in gözden uzak tuttuğu torununa bakın 'esmersen güzelsin!' Berfin sosyal medyayı salladı kızı Gülşen paylaştı

İbrahim Tatlıses'in bilindiği üzere çok kalabalık bir ailesi var. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan iki çocuğu var. Biri Dilan Çıtak Tatlıses, diğeri ise İdo Tatlıses. Onlarında dışındakiler ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özellikle kızı Gülşen adeta sır olup ortalardan kaybolmuştu. Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in güzelliği herkesi şaşkına çevirdi.