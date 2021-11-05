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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız yatak pozu ile nefesleri kesti

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız yatak pozu ile nefesleri kesti
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kızı Elif Ada ile yayınladığı pozlarla büyük beğeni toplayan Ayşegül Yıldız, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Beyaz büstiyeri ile oldukça iddialı pozlar veren Yıldız, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımda bir çocuk annesi Yıldız'ın fit haline övgü yağdı. İşte Ayşegül Yıldız'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

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