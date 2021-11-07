İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama geldi. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğünde Sibel Can ve Hülya Avşar'ın olmaması kadar Tatlıses'in diğer çocuklarının yokluğu da dikkat çekti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu, açıklama Dilan'dan geldi bakın ne dedi.