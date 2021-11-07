Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama!

İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama!

İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama!
07.11.2021 10:06
Ana Sayfa 00:31
Gece Kartalları'nın GBT...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji uyardı
Ana Sayfa 00:35
Damla Colbay’dan cesur pozlar
Ana Sayfa 00:15
Hadise’den dans şovu!
Ana Sayfa 00:24
Ece Seçkin sahne elbisesiyle...
Ana Sayfa 01:28
Antalya'da korkunç olay
Ana Sayfa 00:15
Defne Samyeli'den yarı çıplak...
Ana Sayfa 00:30
Çınar Kültür ve Sanat...
Ana Sayfa 00:42
Aslı Enver tekneden paylaştı
Ana Sayfa 00:15
Baklava imalathanesinde mide...
Ana Sayfa 19:11
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 02:00
Flash TV'den bomba dönüş!...

İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama geldi. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğünde Sibel Can ve Hülya Avşar'ın olmaması kadar Tatlıses'in diğer çocuklarının yokluğu da dikkat çekti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu, açıklama Dilan'dan geldi bakın ne dedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA