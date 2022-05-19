İbrahim Tatlıses’in ‘babama en çok benzeyen kardeşim’ dediği Hüseyin Tatlı yaşıyla şaşırttı! Meğer sekiz kardeşin en küçüğü...

İbo Show ile uzun bir süre sonra ekranlara dönene İbrahim Tatlıses, bugün yayınlanan programında 'babama en çok benzeyen kardeşim' dediği Hüseyin Tatlı'yı ağırladı. Ağabey-kardeş izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatırken ikilinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Sekiz kardeşin en küçüğü olarak dünyaya delen Hüseyin Tatlı'nın yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. 2000 yılında Varlığın Yeter, 2016 yılında Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini alan Hüseyin Tatlı bakın kaç yaşındaymış...