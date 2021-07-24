İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminde yeni detay

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Başından vurulan İbrahim Tatlıses başarılı bir tedavi sürecinin ardından hayatta kalmayı başarmıştı. İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminde bulunan kişinin ise Abdullah Uçmak olduğu ortaya çıkmıştı. Aradan yıllar geçse de İbrahim Tatlıses'e suikat girişiminin ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminden 3 yıl önce Abdullah Uçmak'ın, Tatlıses'e haraç mektubu gönderdiği ortaya çıktı.