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İbrahim Tatlıses ona bayılıyor! Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mayolu kareleriyle baş döndürdü! Fitliği göz doldurdu

İbrahim Tatlıses ona bayılıyor! Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mayolu kareleriyle baş döndürdü! Fitliği göz doldurdu
24.08.2021 11:58
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Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez mayolu kareleriyle mest etti.


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