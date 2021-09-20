Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses ve Gelini Yasemin Şefkatli'yi sildi mi? Düğün alışverişinde gözler imparatoru aradı ama...

İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses ve Gelini Yasemin Şefkatli'yi sildi mi? Düğün alışverişinde gözler imparatoru aradı ama...

İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses ve Gelini Yasemin Şefkatli'yi sildi mi? Düğün alışverişinde gözler imparatoru aradı ama...
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İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses ve Gelini Yasemin Şefkatli'yi sildi mi? İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğün alışverişinde herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğününe sayılı günler kala birbirinden iddialar gündemde yerini alıyor. İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve DJ olan İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, düğün alışverişinde görüntülendi. Çifte Yasemin Şefkatli'nin annesi eşlik etti. Gözler ise İmparator'u aradı.


İbrahim Tatlıses oğlu ve gelinini sildi mi? İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğün alışverişinde herkesi şaşkına çevirdi

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