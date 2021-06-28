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İbrahim Tatlıses küplere bindi! ‘Allah cezanızı verecek’ dedi o iddialara ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses küplere bindi! ‘Allah cezanızı verecek’ dedi o iddialara ateş püskürdü
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İbrahim Tatlıses küplere bindi! İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. İddialar hakkında Tatlıses cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü türkücünün vefat ettiğini öne sürmüştü. Tüm bu yaşananların ardından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, kendisi hakkında çıkan iddialara sitem etti. Sosyal medya hesabında “Bu bir sitemdir!” notuyla bir video yayınlayan Tatlıses, adete ateş püskürdü. İşte İbrahim Tatlıses’in o açıklaması…


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