İbrahim Erkal'ın eşi Filiz paylaştı görenler şaştı kaldı! İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 yaşına bastı işte son hali

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve bir ay komada kalan Erkal, 50 yaşında hayata veda etmişti. İbrahim Erkal'ın eşi ve üç çocuğunun annesi Filiz Erkal, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda eşinin vefat ettiği o günü şu sözlerle anlatmıştı:

21 yaşında evlendim ben. Eşimi kaybettiğimde de 14 yıllık evliydik. O acıyla yaşamaya alışıyorsun. Özlemimiz çok büyük. Ama güçlü durmak zorundayım. Acımı yaşasam da dışarıya pek yansıtmıyorum. Üç evladım var. Onlar için dik durmam gerek. Eğer kendimi salarsam eşimin bana kızacağını düşünüyorum.

"Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor" diyen Filiz Erkal, "Hala o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su'yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde de 43 günlüktü" ifadelerini kullanmıştı.

"O GECE 'GİTME!' DEDİM"

Filiz Erkal, sözlerine; "O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta 'Gitme, arkadaşlar gelecek' demezdim ama nedense o gün 'Gitme!' dedim, 'Yok' dedi. Zaten 00.00'da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30'da geldi. O da komşum kızını hastaneye götürmese sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Vale getirmiş, sonra çıkmış. Beni güvenlik aradı. Öyle öğrendim" diye devam etmişti.

"CANIM SEVGİLİMİN EMANETİ"

Erkal çiftinin kızları Dilara, 18 yaşına bastı. Filiz Erkal, kızının yani yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kızının fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisine; "Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti... Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep karşına... Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Seni seviyorum bebeğim" notunu düştü.