İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal'ın gözleri doldu oğlunu 4 yıl önce toprağa vermişti! "Asıl şimdi öldü" dedirten ayıp magazin gündeminde. Talihsiz bir kaza sonucu 2017 yılında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal geride gözü yaşlı 3 çocuk, bir eş, anne ve sayısız seven bıraktı. İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgeselin galasına, ünlü sanatçının annesine yapılan saygısızlık damga vurdu. Belgeselin gösterimini gözleri dolarak izleyen anne Hatice Erkal'ın ikinci protokolde oturtulması tepkilere neden oldu.