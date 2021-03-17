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İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile ünlü oyuncuya benzetildi

İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile ünlü oyuncuya benzetildi
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İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerin ardından şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Mehdi karakterine hayat veriyor. Özel hayatı çok merak edilen İbrahim Çelikkol'un eşini görenler dönüp bir daha bakıyor. Nedeni ise güzel eşinin Fahriye Evcen'e olan aşırı benzerliği. Sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği görünce dile getirmekten geri durmadı. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.


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