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İbo Show’un 18.bölüm konukları belli oldu! Eski gelinide bu hafta konuk olacak

İbo Show’un 18.bölüm konukları belli oldu! Eski gelinide bu hafta konuk olacak
20.03.2021 17:16
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Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 46 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran, İbrahim Tatlıses'in programına konuk olunca hakkında her detay merak edilen Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuluşan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Ceylan'ın bir de gözlerden uzak yaşayan oğlu bulunuyor. Peki Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte türkücü Ceylan hakkında merak edilen bilgiler..


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