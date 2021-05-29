İbo Show’da Mine koşan rüzgarı! Mine koşan kimdir, kaç yaşında? İşte usta sanatçının hayatı…

İbo Show’da Mine koşan rüzgarı! Usta sanatçı İbo Show'un yeni bölümüne şarkılarıyla damga vurdu. Mine Koşan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. "Böyle Ayrılık Olmaz", "Yağmurun Sesine Bak", "Sen Ne Dersen de" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılara imza atan Türk ses sanatçısı Mine Koşan kimdir, kaç yaşında? İşte usta sanatçının hayatı…

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl adı Armina Koşaryan'dır. 17 Aralık 1958'de Mısır'ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. 7 yaşında iken babasının teşviki ile müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır. Fatma Girik ve Tugay Toksöz başrolünde oynadığı 1968 yapımı "Ezo Gelin" adlı filmde, dublaj türkü söylemiştir. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan "Yağmur" adlı plağı ile ünlenmiş, 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan "Dert bende" adlı şarkı ile zirveye çıkmıştır. 1976 yılında henüz 18 yaşındayken "Kara Vicdanlı" adlı şarkı ile ününü perçinlemiştir. 1976 yılında Öztürk Serengil'in Libya'da açtığı "Nadi Elshati" adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletmiştir.

MİNE KOŞAN ŞARKILARI

45'likler



Başa Gelen Çekilirmiş / Bana Neden İnanmazsın (İstanbul Plak-1967)[2]

Ezo Gelin Rüyası - Ölüm Haberi / Ninni - Senden Ayrı (İstanbul Plak-1967)

İnce Cumalinin Ağıdı / Beklettin Beni (Türkofon-1967)

Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Türkofon-1967)

Yemin / Yalan Mı Oldu (İstanbul Plak-1968)

Gururumla Oynama / İçimdeki Yara (İstanbul Plak-1969)

Dertlerimi Senden Aldım / Bana Öyle Bakma (İstanbul Plak-1969)

Sevemedim Kara Gözlüm / Üç Günlük Dünya (İstanbul Plak-1970)

Bu Benim Alın Yazım / Kurtar Yarab Kurtar Beni (İstanbul Plak-1970)

Yaram Senindir / İstemem Açmasın (İstanbul Plak-1970)

Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Alp Plak-1970)

Vicdan Azabı / Yağmur (İstanbul Plak-1971)

Ömrüm Senin Olsun / Muhtacım Temiz Aşka (İstanbul Plak-1971)

Dert Bende / Sevde Gör (İstanbul Plak-1972)

Sevgi Dünyası / Bekletme Gel (Güneş-1973)

Aşk Pınarı / Sev Dedi Gözlerim (Kervan-1973)

Hatıralar İz Bırakır / Kara Vicdanlı (Saba-1974)

Anlatamıyorum / Sensiz Olamam (Saba-1974)

Nerde O Günler / Kalbim Çırpınır (Saba-1974)

Ben Bittim Dert Bitmedi / Sevince Sonu Gelmeli (Saba-1975)

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi / Dert Çekmeye Gidiyorum (Atlas-1976)

Ölene Kadar / İkimizin Yerine (Türküola-1980)

Dert Çekmeye Gidiyorum / İçiyorsam Sebebi Var (Türküola-1980)



Albümler



Yağmur (1974)

Mine Koşan 1 (1975)

Mine Koşan 2 (1975)

Mine Koşan 3 (1976)

Belki Hayat Bizimdir (1977)

Aşkın Şartı (1978)

Aşk Pınarı (1978)

Dert Çekmeye Gidiyorum (1978)

Kahire'de (1979)

Ayrılık Çeşmesi (1980)

Neden (1980)

Mutluluk Diye (1981)

Yakında Geleceğim (1981)

Bana Onu Anlatın (1982)

Sevenin Kıymeti (1982)

Mazi Unutulur Mu (1984)

Unutma E Mi (1985)

Seviyorum (1987)

Böyle Ayrılık Olmaz (1990)

Adım Gibi Biliyorum (1991)

Şaka Yaptım (1992)

Kopamayız Biz (1993)

Yesin Onu Ninesi (1994)

Sevgi Yağmurları (1995)

Mine Koşan 97 (1997)

Gökkuşağı Can Yarası (2000)

Hangimiz Vefasız (2000)

Gurbet (2003)

Dört Mevsim (2009)