Haberler Magazin Videoları İbo Show'a 'alüminyum Didem' damgası! Oryantal dansını konuşturdu kıvrak figürlere gözleri şaşı etti! Ümit Besen ise...

İbo Show'a 'alüminyum Didem' damgası! Oryantal dansını konuşturdu kıvrak figürlere gözleri şaşı etti! Ümit Besen ise...

İbo Show'a 'alüminyum Didem' damgası! Oryantal dansını konuşturdu kıvrak figürlere gözleri şaşı etti! Ümit Besen ise...
01.01.2022 12:06

OTOMATİK OYNAT

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10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Didem Kınalı katıldığı İbo Show'da Ali Sunal ile Bülent Serttaş'ın kendisinden göz kaçırmasıyla da çok konuşulmuştu. Didem Kınalı, evine bu kez yılbaşı programıyla döndü. İbo Show'un yılbaşı özel programında dans eden Didem Kınalı'nın dansından, kıyafetine her şey sosyal medya çok konuşulurken bir detay dikkatlerden kaçmadı. O da Ümit Besen'di.

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10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Didem Kınalı katıldığı İbo Show'da Ali Sunal ile Bülent Serttaş'ın kendisinden göz kaçırmasıyla da çok konuşulmuştu. Didem Kınalı, evine bu kez yılbaşı programıyla döndü. İbo Show'un yılbaşı özel programında dans eden Didem Kınalı'nın dansından, kıyafetine her şey sosyal medya çok konuşulurken bir detay dikkatlerden kaçmadı. O da Ümit Besen'di.

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