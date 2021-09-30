Haberler Magazin Videoları Hülya Darcan’ın kızını gören şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…

Hülya Darcan’ın kızını gören şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…

Hülya Darcan’ın kızını gören şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…
30.09.2021 22:53
Ana Sayfa 01:28
EPDK’dan ‘elektriğe zam yok’...
Ana Sayfa 00:44
Farah Zeynep Abdullah’dan kilo...
Ana Sayfa 01:18
Kilisli çift, ürettikleri...
Ana Sayfa 02:20
Şen Kardeşler cinayetinde son...
Ana Sayfa 02:05
Masterchef Murat Özdemir...
Ana Sayfa 00:28
Elazığ'da ele geçirildi! Atom...
Ana Sayfa 01:04
Beştepe'de kritik toplantı!...
Ana Sayfa 00:43
Tuzla'da fabrika yangını! ilk...
Ana Sayfa 00:55
Telefon alacaklar dikkat!...
Ana Sayfa 01:09
PKK/SDG elebaşlarından İlham...
Ana Sayfa 02:46
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye ne...
Ana Sayfa 01:37
Kalıcı yaz saat uygulaması ile...

Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, ekran macerasına 4. sezonuyla devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana atv ekranlarının en sevilen işlerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatı boyunca oyuncu sirkülasyonu sağlayarak senaryoyu dinamik tuttu. Oyuncu kadrosuna sonradan katılan isimlerden biri de Hülya Darcan oldu. Bir Zamanlar Çukurova'ya Lütfiye Duman karakteriyle katılan Hülya Darcan, diziye de yeni bir soluk getirdi hem de ustalığını kattı. Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte usta oyuncu Hülya Darcan’ın kızı…


Magazin Videoları
SON DAKİKA