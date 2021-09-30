Hülya Darcan’ın kızını gören şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…

Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, ekran macerasına 4. sezonuyla devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana atv ekranlarının en sevilen işlerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatı boyunca oyuncu sirkülasyonu sağlayarak senaryoyu dinamik tuttu. Oyuncu kadrosuna sonradan katılan isimlerden biri de Hülya Darcan oldu. Bir Zamanlar Çukurova'ya Lütfiye Duman karakteriyle katılan Hülya Darcan, diziye de yeni bir soluk getirdi hem de ustalığını kattı. Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte usta oyuncu Hülya Darcan’ın kızı…