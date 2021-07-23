Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar photoshop’u abartınca alay konusu oldu!

Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile bayram pozu veren Helin Avşar, photoshop’u abartınca alay konusu oldu. Kendisine filtre uygulayan küçük Avşar, ablasını harcadı. Helin Avşar, 23 yaşındaki yeğeni Zehra’dan bile genç göründü.