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Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı elbisesi sosyal medyada olay oldu! 'Kendini hala genç sanıyor'

Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı elbisesi sosyal medyada olay oldu! 'Kendini hala genç sanıyor'
30.12.2020 08:55
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Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı elbisesi sosyal medyada olay oldu, 'Kendini hala genç sanıyor' yorumları havada uçuştu. 2021'e yaklaşırken Hülya Avşar Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Katıldığı programın yeni yıl çekimlerinden fotoğraflar paylaşan Hülya Avşar, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı elbisesinde kusursuz göründüğü şeklinde yorumlarda bulunurken, kimileri de 'Kendini hala genç sanıyor' dedi. İşte yırtmaç boyu ile tepki çeken Hülya Avşar'ın yeni yıl kostümü...


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