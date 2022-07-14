Haberler Magazin Videoları Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...
14.07.2022 11:28

OTOMATİK OYNAT

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Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bu kez biricik kızı Zehra ile gündeme geldi. Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bodrum'da kameralara takıldı. Annesi Hülya Avşar'ı dinlemek için Bodrum'a gelen Çilingiroğlu, güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. Kırmızı bikinisi ile bir arkadaşına poz verirken basın mensuplarının objektiflerine takılan Çilingiroğlu, kısa sürede gündem oldu. Verdiği pozlarla mankenlere taş çıkaran ünlü isim fit haliyle de dikkat çekti. İşte Zehra Çilinfiroğlu'nun o pozları...

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