Hülya Avşar’dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem!

Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1983) fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, adeta hayatının dönüm noktasını yaşadı ve aynı sene Haram filmi ile kariyerine başladı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Avşar kızı, Kaya Çilingiroğlu ile 8 yıl evli kaldı. Bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Avşar, söz konusu paylaşımda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu'na tatlı bir sitemde bulundu. İşte o paylaşım...