Hülya Avşar'dan cesur pozlar!

"Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı geçti. "Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan önceki gün bomba sözler geldi. Magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, muhabirlerle sohbet ederken eskiden güzel olmanın önemli olduğunu vurguladı ve "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" dedi. 58 yaşındaki Avşar kızının bu sözlerinin ardından Instagram'dan paylaştığı pozlar dikkat çekti. İşte o pozlar...