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Hülya Avşar wakeboard yaptı deniz üstünde böyle süzüldü

Hülya Avşar wakeboard yaptı deniz üstünde böyle süzüldü
25.06.2021 11:34
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Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü! Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar kızı, Ayvalık'taki yazlığında güneşin ve denizin tadını çıkartıyor. Fırsat buldukça tenis oynayan Hülya Avşar'ın en büyük tutkularından biri de wakeboard. Board üzerinde paylaşımlarda bulunan oyuncuya beğeni yağdı. 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Avşar kızı... Tacı elinden alınan Hülya Avşar o gün bu gündür magazin gündeminden düşmüyor.


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