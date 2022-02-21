Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Cemal Güzelci kim, kaç yaşında, nereli?

HÜLYA AVŞAR CEMAL GÜZELCİ AŞKI

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, iş adamı Cemal Güzelci ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkileri Yeniköy'de oturdukları mekanda çekilen görüntüler sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde Güzelci'nin Avşar kızını alnından öpmesi çok konuşuldu. İşte o görüntü;

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cemal Güzelci, Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. Güzelci, 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks'ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.

Ünlü iş adamının geçmişte adı aşk iddialarına karıştığı bir çok güzel bulunuyor.

Cemal Güzelci Türkiye güzellerinden Senem Kuyucuoğlu ile aşkı magazin sayfalarını süslemişti.

Güzelci'nin başka bir favori güzeli ise Deniz Akkaya olmuştu. İş insanı ile Akkaya yakınlaşmış ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

İş adamının, Oscar ödüllü Amerikalı aktör Adrien Brody ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Hatta ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıllarda Brody'i Türkiye'ye getirmişti.